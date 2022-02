Lundi Daniil Medvedev sera officiellement le nouveau numéro un mondial. Et forcément le Russe a été interrogé sur la situation dans l’est de l’Europe et la guerre qui a éclaté entre l’Ukraine et la Russie de Vladimir Poutine. Rafael Nadal aussi a donné son avis.

Il fait passer un message très claire et souhaite une seule chose ! Que la guerre s’arrête au plus vite. « A ce stade, on comprendra que le

tennis n’est parfois pas si important. Je me suis réveillé avec beaucoup d’émotions. » A expliqué le prochain adversaire de Rafael Nadal en demi-finale du tournoi ATP 500 d’Acapulco. Justement l’Espagnol a également soutenu l’Ukraine dans cette situation difficile. « C’est une sombre nouvelle. Je ne veux pas parler des coupables ou du problème, mais dans le siècle où nous sommes, il me semble incroyable qu’il y ait des guerres, je ne peux pas le comprendre, j’espère que cela se terminera dès que possible. La seule chose que je souhaite, c’est qu’il y ait le moins d’affectés possible, le moins de pertes possible. » Drôle d’ambiance avant ce choc.