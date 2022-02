Jérôme Rothen n’est pas du tout tendre avec Jorge Sampaoli et il ne se défile pas. Le consultant de « RMC » pense que l’Argentin va droit dans le mur.

« La saison est longue. Il y a beaucoup de pression pour ceci ou cela. Tu as des accrocs, tu prends des coups derrière la tête et ils en ont déjà pris du côté de l’Olympique de Marseille avec ces éliminations en Europa League et en Coupe de France, a rappelé le consultant de RMC. Ils ont Jorge Sampaoli qui a en plus une méthode de management et tu as l’impression aujourd’hui qu’il est un peu rattrapé par la patrouille. C’est-à-dire que le fait de mettre certains joueurs en concurrence, de faire beaucoup de turn-over, de faire jouer des joueurs qui ne sont pas forcément à leur poste… Eh bien aujourd’hui, il est rattrapé par tout ça », a-t-il déclaré.