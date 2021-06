Ugo Humbert a été contraint de déclarer forfait pour son deuxième tour de l’ATP 250 de Majorque ce mercredi après des douleurs au niveau des abdominaux.

Récent vainqueur du tournoi ATP 500 de Halle, Ugo Humbert a jeté l’éponge avant son match du deuxième tour face à l’Américain Sam Querrey. La nouvelle vient tout droit de l’organisation du tournoi qui annoncé ce forfait via son compte Twitter. Le 25e joueur mondial souffre de douleurs abdominales et son match du premier tour face à Miomir Kecmanovic semble avoir laissé des traces. Voir maintenant, si cette blessure est plus grave que prévu ou une simple décision afin de se préserver avant le début de Wimbledon dimanche prochain.