Le défenseur central de la Mannshaft a été mis à défaut face à l’équipe de France en inscrivant le seul but de la rencontre… contre son camp. L’Allemagne a chuté et ce but a brisé les espoirs de victoire des supporters allemands. Un seul était heureux et il s’agit de son propre fils qui a célébré le but de Mats Hummels. Une joie qui n’a pas manqué de faire rire le papa qu’est le joueur allemand.

Mats Hummels : « Heureusement, il ne sait pas encore ce qu’est un but contre son camp. Il pense que c’est toujours bien de mettre le ballon au fond des filets. On m’a dit qu’il avait applaudi. Je devrai lui expliquer tout ça« , a-t-il déclaré pour Bild. Pour autant, le joueur du Borussia Dortmund a tenté de sauver les apparences : « Il faut faire la différence entre les CSC, il y en a qu’on peut éviter et d’autres où on a peu de solutions. Contre la France, je n’aurais pas pu faire les choses différemment. C’est très difficile de défendre quand le ballon arrive avec force. Trois ou quatre équipiers sont venus vers moi pendant le match pour me dire que c’était difficile de négocier ce ballon. »