Pour Roberto Carlos, le PSG va réussi à remporter une Ligue des champions dans les années à venir grâce à Neymar.

Interrogé au sujet de son compatriote Neymar par le magazine Onze Mondial, la légende brésilienne Roberto Carlos n’a pas tari d’éloges concernant l’attaquant du Paris Saint-Germain. Impressionné notamment par son style de jeu, l’ancien défenseur du Real Madrid estime qu’il est le joueur parfait pour faire gagner une Ligue des champions au club de la capitale. Reste à savoir si l’avenir lui donnera raison.

« Neymar devient une référence au PSG. C’est clair que jouer avec Mbappé rend les choses plus simples. Neymar est un grand joueur, il s’améliore match après match. J’espère qu’il continuera dans cette dynamique, en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. Car un jour peut-être, le PSG imitera une équipe comme Chelsea et ira au bout dans une compétition importante comme la Ligue des Champions. Je suis heureux pour Neymar, pour sa façon de jouer et la joie qu’il dégage en jouant. Je suis sûr que les Français sont très contents avec lui. »