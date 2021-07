Seizième joueur mondial, Casper Ruud a décroché le troisième titre ATP de sa carrière avec une victoire en finale sur l’Argentin Federico Coria.

Demi-finaliste à Monte-Carlo il y a quelques semaines, Ruud n’a jamais tremblé et s’impose au final en deux manches 6-3 / 6-3 contre son adversaire argentin. À Bastad en Suède, Ruud a fait respecter la loi face au 77e joueur mondial et continue sa très belle saison 2021. Troisième victoire en carrière après avoir remporté Buenos Aires en 2020 et Genève en mai dernier.