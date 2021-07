Déjà vainqueur du contre-la-montre hier après-midi, le Belge de la Jumbo Visma a remis ça ce dimanche sur les Champs Elysées avec une victoire lors du sprint final.

Encore une belle fin de Tour de France cet après-midi sur les routes de la plus prestigieuse des course de cyclisme au monde. Le Belge Wout Van Aert a parfaitement résister au Britannique Mark Cavendish qui ne détrônera pas Eddy Merckx au nombre de victoires sur le Tour de France. Celui qui a remporté quatre étapes sur le Tour cette année a été un peu trop court face au Belge qui termine son week-end de la plus belle des manières. Il termine devant son compatriote Jasper Philipsen et donc le Britannique Mark Cavendish. Dans ce Tour de France, c’est Tadej Pogacar qui termine au final maillot jaune et remporte la deuxième Grande Boucle de suite, alors qu’il est seulement âgé de 22 ans. Jonas Vingegaard prend la deuxième place devant Richard Carapaz.

Classement étape 21 Tour de France 2021 :

1. Wout van Aert (BEL/JUM) les 108,4 km en 2 h 39:37. (moyenne: 40,9 km/h)

2. Jasper Philipsen (BEL/ALP) à 0.

3. Mark Cavendish (GBR/DEC) 0.

4. Luka Mezgec (SLO/BIK) 0.

5. André Greipel (GER/ISR) 0.

6. Danny van Poppel (NED/INT) 0.

7. Michael Matthews (AUS/BIK) 0.

8. Alex Aranburu (ESP/AST) 0.

9. Cyril Barthe (FRA/BBH) 0.

10. Max Walscheid (GER/QHU) 0.