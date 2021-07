Prêté à l’OM sans option d’achat par Arsenal, William Saliba a expliqué que Jorge Sampaoli avait joué un grand rôle dans ce transfert et il espère progresser sous les ordres du technicien argentin.

« On a parlé. Il me voulait dans son équipe. Il m’a expliqué que même si j’étais un bon joueur pour l’instant, j’avais beaucoup de choses à améliorer. Avec lui, j’aurai ces axes de progression. (…) La philosophie de jeu me plait. Je peux jouer à quatre, à gauche comme à droite. Tant que l’équipe est bien, je peux jouer partout », a indiqué l’ancien joueur de Saint-Étienne pour le site officiel du club phocéen.