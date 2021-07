Troisième de la dernière édition de la Ligue 1, l’AS Monaco a gagné le droit de disputer un barrage pour la prochaine Ligue des champions et les adversaires potentiels sont connus.

Les chose sérieuses vont débuter pour l’ASM qui va connaître son prochain adversaire pour les barrages de la Ligue des champions. C’est ce lundi à Nyon que le tirage au sort sera effectué. Tête de série, l’ASM sera opposé au vainqueur de la confrontation entre le PSV Eindhoven et Galatasaray, ou entre le Rapid Vienne et le Sparta Prague. Les Asémistes pourraient également rencontrer le Spartak Moscou ou Genk. Les matchs allers auront lieu les 3 et 4 août alors que les retours sont prévus le 10 août.