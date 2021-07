L’entraîneur du VFL Wolfsburg Mark Van Bommel a rendu un bel hommage à l’Olympique Lyonnais après la défaite de son équipe 4 buts à 1 hier soir en match amical sur la pelouse du Groupama Stadium.

Après la rencontre, le coach néerlandais a donné son avis sur la performance de l’OL et trouve que cette équipe a déjà montrer de très belles choses. « Lyon a une bonne équipe, ils ont joué la Ligue des Champions, a rappelé le Néerlandais. Ils ont perdu Memphis Depay, mais je trouve que le coach Peter Bosz a une belle philosophie de jeu. En plus il leur manquait quelques joueurs. » Lyon a remporté sa troisième victoire en autant de rencontre et même s’il reste encore du travail l’optimisme règne.