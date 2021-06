Alors qu’il a perdu sa couronne à Roland-Garros contre Novak Djokovic, Rafael Nadal n’a pas encore confirmé sa participation à Wimbledon.

L’Espagnol s’est incliné sur ses terres contre le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Questionné sur sa participation au prochain Wimbledon, qui aura lieu dans deux semaines, Rafael Nadal a assuré qu’il ne prendrait une décision qu’après quelques jours de vacances.

« On verra bien quel sera le prochain tournoi. Ce samedi je serait chez moi avec ma famille et mes amis. Je vais essayer de me reposer physiquement comme mentalement après deux mois intenses, dans une saison de terre battue qui a été positive, même sans avoir atteint mon principal objectif.

Wimbledon c’est dans deux semaines. C’es different de quand j’avais 25,26 ou 27 ans. Aujourd’hui j’en ai 35. Je dois voir comment je récupère avant de prendre une décision. Je dois me donner quelques jours de vacances et de tranquillité », a assuré Nadal.