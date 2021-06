Plus sur la fin de leur carrière qu’à leur début, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n’éblouiront pas toute leur vie les pelouses européennes de leur talent. Respectivement âgés de 36 et 33 ans, les deux génies du football laisseront bientôt la place à une nouvelle génération. Aujourd’hui, le plus à même de leur succéder est Kylian Mbappé (22 ans). Didier Deschamps le voit même déjà à leur niveau.

Souvent comparé aux plus grands, Kylian Mbappé mène une nouvelle génération vers les sommets avec, à ses côtés, le Norvégien Erling Braut Haaland. Une jeunesse qui pousse les plus anciens vers la sortie. Un constat que ne partage pas Didier Deschamps. Pour le sélectionneur des Bleus, le Parisien est déjà au niveau de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. C’est ce qu’il affirme dans un entretien accordé à El Pais.

Didier Deschamps : « Si Mbappé a le potentiel pour succéder à Messi ou Cristiano ? Il fait déjà partie de cette catégorie pour les choses qu’il est capable de faire, pour ce qu’il a fait et pour ce qu’il pourrait faire à l’avenir.«