L’Equipe de France débute son Euro mardi prochain face à l’Allemagne. Le sélectionneur Didier Deschamps pourra compter sur son trio offensif qui fait trembler toute l’Europe : Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

Karim Benzema, attaquant du Real Madrid depuis 2009 est de retour en Equipe de France, cinq ans après sa dernière sélection lors de l’Euro 2020. Sur le plateau du Téléfoot, l’attaquant évoque sa relation avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé avec qui il devrait être titulaire lors de ce championnat d’Europe : « Il y a toujours des choses à améliorer. Mais l’essentiel, c’est d’être présent et faire la différence dans les matchs importants. On a les entraînements, on tente beaucoup de choses. Je n’ai pas de souci sur le match parce que ça va passer. Kylian est un très bon joueur, il n’y a pas de souci là-dessus. J’aime jouer avec lui. »

Les champions du monde 2018 sont dans le Groupe F avec l’Allemagne, championne du monde 2014, le Portugal, champion d’Europe 2016 et la Hongrie. Ils débuteront la compétition, mardi prochain à 21h à l’Allianz Arena de Munich face à l’Allemagne.