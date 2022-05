Face à Simona Halep, la Française Alizé Cornet n’aura pas fait le poids au premier tour du Masters 1000 de Rome.

Pas d’exploit ce lundi pour la Française Alizé Cornet, éliminée du tournoi de Rome dès son entrée en lice. Pourtant efficace au premier service, la 39e joueuse mondiale a craqué en deux sets face à la Roumaine Simona Halep (6-4, 6-4), ancienne numéro une et aujourd’hui 21e du classement mondial. Au prochain tour, Halep devra se frotter à l’Américaine Danielle Collins (9e mondiale).

Avec cette élimination de la Niçoise, la France ne compte plus aucun engagé en simple. Dans le tournoi masculin, Gaël Monfils (21e mondial) avait déclaré forfait la semaine dernière en raison d’une blessure persistante à un pied. Et les trois Tricolores engagés dans les qualifications n’ont pas passé le cap ce week-end (Benoît Paire, Ugo Humbert et Adrian Mannarino).