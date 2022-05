De passage en conférence de presse ce lundi, au lendemain de la large victoire des Sky Blues face à Newcastle (5-0), Pep Guardiola a évoqué la lutte pour le titre après le faux pas de Liverpool.

« Notre destin est entre nos mains, cela signifie que nous devons gagner nos matches, et nous allons gagner nos matches, nous allons le faire. Je veux arriver au dernier match contre Aston Villa avec la possibilité de conserver le titre. Avec Liverpool (qui a perdu des points samedi), notre match d’aujourd’hui (dimanche) et celui de mercredi (face à Wolverhampton, en match en retard de la 33e journée) sont devenus des finales pour nous. Si nous sommes capables de gagner, alors peut-être que nous pourrons arriver lors de notre dernier match à domicile avec nos fans pour gagner deux titres consécutifs. C’est pourquoi le match de mercredi est une finale et je suis pratiquement sûr que nous allons bien nous préparer pour essayer de battre les Wolves. Et, oui, ces trois points sont importants après le résultat d’hier (samedi) entre Liverpool et Tottenham, mais bien sûr tout peut arriver dans le football. Si cela a pu arriver en 56 secondes, il y a trois jours (face au Real Madrid, en demi-finale de Ligue des champions), alors cela peut arriver en trois matches. Donc c’est pour ça que je suis calme et que je me prépare pour mercredi contre les Wolves dès maintenant. »