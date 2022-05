Auteur d’un grand match contre Lorient, Luan Peres a certainement marqué des points auprès de Jorge Sampaoli.

Passeur décisif hier sur le but de Mattéo Guendouzi, Luan Peres a également effectué un match plein face à Lorient (3-0) sur le plan défensif. Une bonne nouvelle en perspective pour Jorge Sampaoli alors que Duje Caleta Car est incertain pour les prochains matchs et que William Saliba sera forfait contre Strasbourg. Impressionnés par le match du Brésilien, nos confrères du FCM lui ont attribué la jolie note de 7 sur 10.

« Luan Peres, le second souffle au bon moment ! Sans Alvaro (écarté), Balerdi (opéré) et avec un Caleta Car moins solide et blessé, le retour en forme de Luan Peres fait du bien. Déjà performant face à Feyenoord jeudi dernier, le défenseur brésilien a encore été au rendez-vous dimanche. Aligné dans son couloir gauche, il a été solide et appliqué dans ses centres. Il trouve parfaitement Gerson qui met une belle tête, et il sert Guendouzi sur le second but. Replacé dans l’axe avant l’heure de jeu suite à la sortie de DCC, il a été sobre et efficace. Un retour en forme important, avec l’incertitude autour de Caleta Car et la suspension de Saliba face à Strasbourg ! »