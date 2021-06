Alizé Cornet (63e au classement WTA), s’est confié après sa victoire face à Bianca Andreescu, au deuxième tour du tournoi de Berlin.

« C’était un match très difficile. Je m’attendais à ça contre Bianca qui est une combattante. J’ai gagné en deux sets, mais en plus de deux heures. C’est bien, ça me donne beaucoup de repères pour le reste du tournoi. Je ne gagne pas contre une top 10 toutes les semaines, c’est toujours spécial de battre ce genre de joueuses. Je suis très contente, ça me donne plein de confiance, plein d’envie et, surtout, envie d’aller encore plus loin », a indiqué Alizé Cornet (63e au classement WTA), après sa victoire face à Bianca Andreescu, au deuxième tour du tournoi de Berlin.