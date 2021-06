Lors du match contre la Finlande (0-1), le milieu offensif du Danemark Christian Eriksen a été victime d’un malaise cardiaque. Le médecin de l’UEFA Jens Kleinefeld raconte un moment impressionnant.

« Environ 30 secondes plus tard (après le défibrillateur, ndlr), le joueur a ouvert les yeux et j’ai pu lui parler directement. Ça a été un moment très émouvant car dans ce genre d’urgences, dans la vie quotidienne, les chances de succès sont bien moindres. ‘Eh bien, êtes-vous de retour parmi nous ?’. Il m’a répondu : ‘Oui je suis de retour parmi vous. Bon sang, je n’ai que 29 ans’. C’est à cet instant que j’ai su que son cerveau n’avait pas été endommagé et qu’il était complètement revenu », a indiqué Kleinefeld au sujet de ce sauvetage.