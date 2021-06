Si tout va bien, Didier Deschamps ne souhaite pas laisser l’équipe de France après la Coupe du Monde 2022. L’ancien coach de l’OM veut poursuivre à la tête des Bleus pour encore un petit moment…Même si Zizou attend son tour.

« Peu importe (le nom de son successeur, ndlr). Il y en aura un autre après moi, je sais que j’ai remplacé quelqu’un (Laurent Blanc) et ce sera pareil pour moi. J’espère juste que ce sera le plus tard possible… Je sais qu’il n’y aura pas la moindre petite pensée de ma part de dire «pourvu que ça se passe moins bien». Évidemment ce ne sera pas facile pour lui de faire mieux, il pourra faire aussi bien, mieux (il fait la moue), tout est possible. Je ne me pose pas la question, car ce n’est pas d’actualité. Il faut encore compter avec moi quelque temps, pourquoi pas même après 2022… », a indiqué DD dans les colonnes du Figaro.