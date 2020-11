L’ancien pongiste français Jacques Secrétin est décédé ce mercredi matin à l’âge de 71 ans.

Ce mercredi, la Fédération Française de tennis de table (FFTT) a annoncé le décès de Jacques Secrétin. Il était une icone de ce sport et a contribué à la popularité de son sport sur le territoire français. Disparu à 71 ans, il possède l’un des plus gros palmarès du tennis de table français avec un titre de champion d’Europe en 1976 et pas moins de 17 titres nationaux ainsi qu’un titre mondial en double mixte en 1977.

Un très grand Monsieur de ce sport nous quitte et nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et au monde du tennis de table.