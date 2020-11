Mauvaise nouvelle pour Thomas Ruyant qui a été victime d’une avarie mais qui reste en course dans cette compétition.

Deuxième du Vendée Globe, le Français rencontre un petit souci au niveau de son foil babord ce qui lui a fait perdre du temps. Malgré tout, les organisateurs rassurent et précisent que Ruyant est toujours en course dans ce Vendée Globe 2020 après s’être arrêtée. « Je marchais à 20 noeuds quand j’ai entendu ce grand bruit. Je n’ai pas vraiment d’explication. J’ai rentré le foil à fond afin qu’il ne traîne pas dans l’eau. Avec le jour, j’ai pu inspecter le foil et son puits de fond en comble, en relation avec mon équipe et les architectes à terre. Il n’y a pas de voie d’eau et le puits de foil est sain. Mais le foil est vraiment fissuré à de nombreux endroits, a précisé le skippeur de LinkedOut au travers d’un communiqué.

Thomas Ruyant reste deuxième de l’épreuve mais s’éloigne du leader Charlie Dalin (Apivia) qui possède 70,1 miles d’avance sur son dauphin.