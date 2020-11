Milieu de terrain du Real Madrid, Luka Modric est revenu sur la fin de sa carrière et souhaite vraiment terminer dans le club de la capitale espagnole.

Lors de sa conférence de presse avant le match face à l’Inter Milan en Ligue des Champions ce mercredi soir, Le Ballon d’Or 2019 a confirmé qu’il souhaitait bel et bien finir sa carrière au Real Madrid.

« Je l’ai dit plusieurs fois, mais voyons ce qui se passe. Je donne toujours la même réponse. Je me sens bien et je veux continuer à Madrid. Je sens que je peux aider l’équipe. Si vous me demandez ce que je veux, c’est clair que je le veux. Je veux terminer ma carrière ici, mais cela dépend de beaucoup de choses. Mais personne ne sera plus heureux que moi si je peux terminer ma carrière ici. » Indique le vice-champion du monde qui porte le maillot merengue depuis 2012.