M6 diffusera ce samedi à 22h30 sa première soirée MMA. Pour l’occasion, la chaîne a fait appel à Ramzy Bedia en tant que consultant.

Ramzy Bedia, acteur, humoriste et… consultant. En effet, ce samedi soir à 22h30, pour la première fois en France, une chaîne en clair va diffuser du MMA. Le groupe M6 va proposer une soirée Cage Warriors, une ligue considérée comme le pendant européen de l’UFC. Ce sera donc à suivre sur la plateforme numérique 6play via la chaîne W9 Extended.

Pour l’occasion, et pour les futurs événements à venir, le groupe M6 a décidé de recruter. D’une part le journaliste Antoine Simon, ancien commentateur de MMA pour RMC, mais ils ont aussi un renfort plutôt original. L’acteur et humoriste, fan de sports de combat et d’UFC, Ramzy Bedia. Celui-ci apportera sans doute un regard de passionné et un ton peut-entre plus léger.