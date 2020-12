L’Américaine Sofia Kenin a été désignée meilleure joueuse de tennis de l’année 2020 mardi. Le duo franco-hongrois composé de Kristina Mladenovic et Timea Babos a été distingué dans la catégorie du double dames.

Sofia Kenin, 22 ans, n’a pas démérité cette saison ! Elle a remporté, en février dernier, son premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie. Elle s’est (qui plus est) imposée avec la manière en éliminant la N.1 mondiale et locale de l’épreuve Ashleigh Barty en demies, puis en battant l’ex-N.1 Garbine Muguruza en finale. La jeune américaine a ensuite enrichi son palmarès en s’offrant le tournoi de Lyon en mars. Enfin, parmi ses belles performances de l’année, on peut citer cette finale à Roland-Garros en septembre, perdue contre tout attente face à la Polonaise Iga Swiatek. Sofia Kenin termine la saison au quatrième rang mondial.

La Français Kristina Mladenovic et sa partenaire hongroise Timea Babos ont quant à elle remporté deux des trois tournois du Grand Chelem disputés cette année : l’Open d’Australie et Roland-Garros (Wimbledon ayant été annulé). Ensemble, elles ont à leur palmarès quatre titres majeurs. Mladenovic a atteint la première place mondiale en double dames en février dernier (place déjà occupée en juin 2019) et Babos, ex-N.1 en double, a atteint cette année la deuxième place mondiale de la spécialité.

Les trophées WTA sont décernés par un collège de journalistes internationaux dans cinq catégories.

Voici le palmarès complet des trophées WTA 2020 :

Joueuse de l’année : Sofia Kenin (USA)

Paire de double de l’année : Kristina Mladenovic – Timea Babos (FRA-HUN)

Joueuse ayant le plus progressé : Iga Swiatek (POL)

Révélation de l’année : Nadia Podoroska (ARG)

Retour de l’année : Victoria Azarenka (BLR)