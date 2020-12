Ce samedi 12 décembre se tiendra le match très attendu entre Kubrat Pulev et le champion mondial en titre Anthony Joshua. Mais il y a bien plus en jeu que les ceintures de champion du monde que porte actuellement le Britannique.

Un combat à l’issue incertaine

Rien n’est encore joué, voilà ce qu’il faut retenir des pronostics et des prises de parole des deux futurs adversaires. Car si Anthony Joshua est une bête incontestée dans la catégorie poids lourds, il fera face à un combattant particulièrement tenace, qui s’est entraîné dur comme fer pour le vaincre samedi prochain.

Lors d’une interview exclusive auprès du site Betway paris sportif, Kubrat Pulev a en effet réitéré de nombreuses fois combien il se sentait prêt et confiant quant au prochain match. Il a mené un entraînement colossal en vue d’affronter Anthony Joshua, et il s’estime désormais suffisamment préparé autant sur le plan physique que mental.

Anthony Joshua a donc du souci à se faire, car le Bulgare est plus que d’attaque pour en découdre sur le ring et lui arracher ses titres de champion du monde catégorie poids lourds. Et avec eux viennent d’autres enjeux auxquels on ne pense pas forcément.

Une défaite de Joshua pourrait compromettre LE match

Oui, LE match, celui très attendu qui opposera Anthony Joshua et Tyson Fury. Il s’agit à dire vrai du match de boxe le plus anticipé dans la catégorie des poids lourds. Si Anthony Joshua perd son combat contre Kubrat Pulev, il perd également l’opportunité d’affronter Tyson Fury, et de remporter ainsi un combat qui l’imposerait indubitablement comme l’un des plus grands boxeurs de tous les temps. Car si Kubrat Pulev bat le Britannique samedi prochain, Anthony Joshua devra faire un rematch. Et donc, pas de match contre Tyson Fury, qui se tournera vers d’autres opposants tels que Deontay Wilder.

Anthony Joshua ne compte pas se laisser faire

Si son objectif final est d’affronter Tyson Fury sur le ring, Anthony Joshua n’en oublie cependant pas que Kubrat Pulev s’avère être une véritable menace et qu’il ne doit pas le prendre à la légère. Le Britannique a ainsi profité de ces derniers mois pour s’imposer un entraînement plus qu’intensif, notamment pour renforcer son mental. Il a ainsi adopté une mentalité de gladiateur, avec pour objectif de défendre ses ceintures IBF, WBA, WBO et IBO face au Bulgare.

Ce samedi, il jouera son premier match depuis le rematch qui l’a opposé à Andy Ruiz Jr il y a 12 mois de cela. « Je suis devenu plus robuste, plus impitoyable au cours de cette dernière année, » explique-t-il. Il a appris à ne plus se montrer civilisé sur le ring, et il compte bien le montrer à Kubrat Pulev. « Pulev est un adversaire compliqué. Il ne s’agira pas d’un combat facile. »

Mais ce prochain match n’est qu’une pierre d’attente pour le vrai affrontement attendu par Anthony Joshua, celui qui l’opposera à Tyson Fury. « Ce match contre Fury a un potentiel exceptionnel. »