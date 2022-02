Le Russe Alexander Bolshunov a remporté 50 km libre réduit à 30 km des Jeux Olympiques de Pékin. Les Français Clément Parisse et Maurice Manificat se classent respectivement 7e et 10e.

Alexander Bolshunov s’impose devant son compatriote Ivan Yakimushkin et le Norvégien Simen Hegstad Krueger. C’est le troisième titre et la cinquième médaille du Russe sur ces JO 2022. Belle course des Français Clément Parisse (7e) et Maurice Manificat (10e), qui ont longtemps été dans le coup pour une place sur le podium.