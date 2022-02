En interne, la tension serait palpable entre Presnel Kimpembe et le vétéran Sergio Ramos.

Relégué au second plan depuis l’arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe a du mal à encaisser les critiques à son égard. C’est en tout cas ce qu’a révélé Daniel Riolo au micro de RMC. Le journaliste assure même que le défenseur français en veut profondément à sa direction et à son nouveau coéquipier.

« Que Ramos soit au-dessus, qu’il ait une carrière… Mais ne pas respecter Kimpembe à ce point, que ce soit les supporters ou les médias sans arrêt en train de dire qu’il faut des mecs du club. Là tu as le vice-capitaine, un mec qui a toujours été vaillant, qui répond présent dans les grands matches, et tu le mets à la poubelle parce que t’as un mec qui a un passé monstrueux mais qui ne peut plus jouer parce qu’il est tout le temps blessé. C’est dégueulasse !Cet été, évidemment que Kimpembe l’a mal vécu. Kimpembe a été traité comme un malpropre. Résultat, évidemment qu’il fait la gueule. Il ne parle pas à Ramos. On va me dire qu’il y a des images où on les voit. Mais non, il l’a super mauvaise avec le club, avec Leonardo et avec Ramos. Il y a récemment eu une réception importante où beaucoup de joueurs du PSG sont allés s’afficher. Kimpembe a demandé expressément à ne pas être à côté de Ramos. Voilà où l’on en est. »

En coulisses, il se murmure aussi que le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, serait las de l’attitude de Sergio Ramos, qui ne célèbre plus les buts comme il se doit et semble se satisfaire de sa condition d’éternel blessé. Kimpembe pourrait prochainement tenir sa revanche et obtenir la mise à l’écart de l’Espagnol…

