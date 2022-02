Vendredi, les Girondins de Bordeaux ont présenté leur nouvel entraineur David Guion, libre depuis son départ de Reims en fin de saison dernière. Le technicien a expliqué pourquoi il a rejoint le projet des girondins.

David Guion, entraineur des Girondins de Bordeaux, c’est officiel depuis quelques jours mais il a été présenté à la presse ce vendredi. L’ancien entraineur du Stade de Reims est extrêmement fier de rejoindre ce club historique du championnat de France. Il espère également maintenir le club dans l’élite en fin de saison.

« C’était une évidence. Bordeaux est un club prestigieux, historique. Cette mission me semblait faite pour moi. J’ai eu un très bon feeling avec le président Gérard Lopez et Admar Lopes (le directeur technique, ndlr). C’est un challenge vraiment difficile mais excitant et passionnant. J’ai vraiment envie de le relever et de laisser ce club dans l’élite parce que c’est sa place. Je ne sens pas un groupe touché, a-t-il ajouté. Je sens un groupe qui a envie de se relever, de sortir le club de cette position. Cette semaine, j’ai senti beaucoup d’adhésion et d’attention à mon discours. Les joueurs sont totalement concernés et conscients de la situation », a déclaré le nouveau coach bordelais.

Bordeaux, actuellement lanterne rouge du championnat avec seulement 20 points, devra impérativement s’imposer contre l’AS Monaco, dimanche à 17h05, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, sous peine d’accentuer son retard sur Lorient, actuel 17e et premier non relégable.