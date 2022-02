Dans un entretien accordé au magazine officiel du PSG, Lionel Messi s’est prêté au jeu obligé du « léchage » des supporteurs.

« Le Parc des Princes est un stade vraiment spécial. C’est lié à cette façon dont les supporters du PSG vivent l’expérience du match, en chantant tout le temps pendant 90 minutes. Je m’en étais déjà aperçu chaque fois que j’étais venu jouer au Parc des Princes avec le maillot du FC Barcelone. Et maintenant, c’est incroyable de pouvoir vivre cette atmosphère lors de chaque match à la maison. Tu peux ressentir la ferveur du public pendant que tu joues. Vraiment, les supporters n’arrêtent pas de chanter, même pour une minute et l’explosion du bruit qui suit un but est tout simplement magique, surtout dans un stade fermé comme le Parc. C’est pourquoi, je n’oublierai jamais l’ambiance qui a suivi mon but contre Manchester City, mon premier sous les couleurs du PSG », a déclaré Lionel Messi.

Flatter les supporteurs du PSG n’est pas forcément una mauvaise idée. Mais l’Argentin serait surtout bien inspiré de hausser son niveau de jeu pour gagner leur estime.