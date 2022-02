La Norvège a remporté le titre olympique en sprint par équipes en ski de fond ce mercredi. L’Equipe de France s’est contenté d’une décevant 7e place.

Comme en 2018, la Norvège de Johannes Klaebo conserve son titre olympique et devance au final la Finlande de livo Niskanen et la Russie du champion olympique de skiathlon, Alexander Bolshunov. Emmenée par Richard Jouve et Hugo Lapalus, la France n’a pas créée l’exploit et prend la septième place, loin devant le trio de tête. Une déception pour les fondeurs tricolores dans ces Jeux Olympiques de Pékin 2022.