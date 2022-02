Gardien numéro un de l’Olympique de Marseille, Pau Lopez est revenu sur son adaptation au club et il est très satisfait de son nouveau rôle au sein du club olympien.

Prêté par l’AS Rome et depuis définitivement transféré dans les Bouches-du-Rhône, le dernier rempart de 27 ans se dit satisfait de son adaptation au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. « C’est beaucoup de joie, je ne m’attendais pas quand je suis arrivé ici à retrouver aussi rapidement mon niveau. J’ai été très bien accueilli au club, je me suis très bien senti dès mon arrivée. Je suis content que les choses se passent bien. Quand tout va bien ici, la ville va bien également et cela donne encore plus de joie. Tout devient meilleur. » A précisé le gardien espagnol auprès du site officiel du club français.