Le défenseur central de l’Olympique de Marseille Leonardo Balerdi pourrait être absent des terrain pour un bon bout de temps. L’Argentin va devoir se faire opérer.

A en croire les informations de « l’Equipe », l’ancien joueur du Borussia Dortmund souffre d’un pépin musculaire et la douleur se réveille au fur et à mesure de la saison. Même s’il est toujours mesure de jouer, il aggrave plus que jamais son cas et ce dernier aurait pris une décision forte. Le média précise qu’il envisage une opération en fin de saison. Reste à savoir comment évoluera son pépin d’ici les prochaines semaines.