Après avoir rencontré des difficultés économiques suite à la pandémie de Covid-19, l’Olympique Lyonnais renaît avec un bilan positif qui rassure et régale les finances du club.

En grandes difficultés, l’Olympique Lyonnais accusait de lourdes pertes financières à cause de la pandémie de Covid-19 et ses conséquences économiques. Des difficultés désormais derrières les Gones. Les départs de Guimaraes, Shaqiri, Marcelo et Slimani ont permis à l’OL de sortir la tête de l’eau.

« L’impact du trading joueurs réalisé lors du mercato d’hiver est estimé à 43,4M€ sur les produits des cessions et à 25,9M€ sur l’EBE. Le produit des ventes de Guimarães (50,8M€ dont 8M€ de bonus) et de Shaqiri (6,7M€) compense largement les sommes dépensées pour Faivre (15M€ + 2M€ de bonus) et Ndombele (prêt de 1,42M€)« , peut on lire dans des propos relayés par Le Progrès.