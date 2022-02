Toujours dans l’attente d’un retour sur les courts, Roger Federer se prépare pour enfin retrouver la compétition. Ami de ce supporter du FC Bâle, le célèbre DJ français Bob Sinclar a livré une petite anecdote sur le Suisse qu’il connaît bien.

Au cours d’un entretien avec « Tennis Legend », le DJ s’est confié et il a même animer la programmation musicale pour les 30 ans de l’ancien numéro un mondial. « Six mois avant ses 30 ans, coup de téléphone de Mirka. Est-ce que ta proposition tient toujours ? On fait une petite fête de 70 personnes à Zurich. Il (Federer) m’a dit : ‘Je te remercie d’être là car c’est quelque chose que je ne peux pas faire dans la vraie vie. Si je me retrouve dans un club, mes sponsors ne vont pas aimer et je ne peux pas le faire en tant qu’athlète de haut niveau.’ Donc il était là, AC/DC, il aime bien le rock ! » a déclaré le compositeur et producteur tricolore.