Federico Brignone est contrainte de déclarer forfait pour l’épreuve de Coupe du monde prévue ce week-end sur la piste de Kranjska Gora.

La skieuse italienne qui a remporté la Coupe du monde en 2020 est touché au genou et ne souhaite pas prendre le moindre risque à quelques semaines de Jeux Olympiques de Pékin. Une « simple précaution, alors qu’elle souffre d’une légère inflammation du tendon rotulien du genou droit et travaille pour un retour à la compétition les 15 et 16 janvier à Zauchensee pour la descente et le super-G, » a précisé la Fédération italienne. Elle ne participera pas aux course du week-end comptant pour la suite de la Coupe du monde ski alpin.