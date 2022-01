Consultant pour la « Chaîne l’Equipe », Vikash Dhorasoo est revenu sur le match de Ligue 1 entre les Girondins de de Bordeaux et l’Olympique de Marseille qui doit se dérouler ce vendredi soir.

“Oui, je pense qu’il faut annuler ce match. Bordeaux n’a que peu de chances de pouvoir rivaliser avec Marseille. J’ai vu la composition, ce ne sont que des gamins de 18 ou 19 ans. 17 joueurs sur un effectif de 25 ou 30 joueurs, c’est quand même beaucoup. Cela vaut le coup même si le protocole a changé. On peut s’adapter parfois, c’est un gros match et ça fausse aussi le championnat. Ça parle aussi parfois d’équité. En cette période, c’est difficile pour les joueurs où tu peux te retrouver avec le Covid parce que tu as croisé quelqu’un dans la rue donc je pense qu’il faut s’adapter. » A déclaré le consultant qui espère que la Ligue fera machine arrière.