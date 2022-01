À la recherche d’un nouvel attaquant pour cet hiver, le club anglais d’Arsenal est intéressé par le profil du lillois Jonathan David.

Selon les informations de « The Athletic », les Gunners apprécient le profil du footballeur de 21 ans. Face au flou entourant l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette, les Gunners travaillent en coulisses pour s’attacher les services d’un ou plusieurs attaquants dans ces prochains mois et l’ancien joueur de La Gantoise serait suivi, au même titre que l’attaquant suédois de la Real Sociedad Alexander Isak. D’après Nick Mavromaras agent du joueur, le numéro 9 nordiste quittera le LOSC à l’issue de la saison 2021-2022. Affaire à suivre…