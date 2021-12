La FIS a pris la décision d’annuler le Super-G de Lake Louise au Canada et le transférer à Bormio en Italie. La cause, des mauvaises conditions météo.

Initialement prévu au Canada la semaine dernière, le Super-G de Lake Louise comptant pour la Coupe du monde de ski alpin chez les hommes est annulé et il se disputera finalement fin décembre en Italie sur la piste de Bormio comme le précise la Fédération internationale de ski ce vendredi. La traditionnelle étape de Bormio compte désormais une descente puis deux super-G les 28, 29 et 30 décembre. Notons tout de même que le descente de Lake Louise aura bien lieu ce week-end au coeur même du programme très chargé avec les deux Super-G (jeudi et vendredi) de Beaver Creek et les deux descentes dans le week-end.