Défenseur de l’Olympique de Marseille, William Saliba est revenu sur la belle victoire à Nantes mercredi soir en Ligue 1. Malgré tout, il ne s’enflamme pas et sait que l’OM n’a pas de marge.

« Il y a le truc qui s’est passé à Lyon, mais on a déjà oublié. C’est dans la tête. Là, on prend confiance. Là, on est focus. On a eu des temps durs, on a su les passer. Si on se relâche, on peut vite redescendre. Deuxième, c’est là où on veut être. Si on veut y rester, on doit continuer avec cet état d’esprit. » Explique l’ancien stéphanois ce vendredi matin dans « La Provence. »