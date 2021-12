Dans une interview accordée à la chaine de télévision, TV3, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, revient une nouvelle fois sur le départ de Lionel Messi, au Paris Saint-Germain, l’été dernier.

Le FC Barcelone n’a toujours pas dirigé le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain l’été dernier. Le Président catalan, Joan Laporta, est revenu sur ce départ au micro de la TV3 où il explique que son club ne pouvait pas satisfaire les demandes salariales de la Pulga en raison d’une dette colossale.

« Je veux que ce soit clair. Dans une émission de radio, on m’a dit : « Si Messi était resté gratuitement ? » Gratuitement… Je ne sais pas si cela aurait été possible, mais je comprends que cela aurait pu l’être. Et pendant un moment, je me suis dit, eh bien, ça aurait pu être le cas. Mais je n’ai jamais demandé à Messi de jouer gratuitement et en cela Messi a raison car, à part ça, c’est le meilleur joueur du monde. Nous savions qu’il avait une offre importante et c’était absurde. En tout cas, ça devait venir de lui, pas de moi. Je n’ai jamais dit cela et une controverse est née qui est déformée à la source » , a expliqué le dirigeant barcelone pour TV3.