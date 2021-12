Sur le plateau de la « chaîne l’Equipe », Raymond Domenech est revenu sur la très mauvaise performance de l’Olympique Lyonnais et la défaite en Ligue 1 face au Stade de Reims mercredi soir.

Pour ne pas changer, il critique et donne des leçons. Selon lui, les joueurs n’en ont absolument rien à faire : « Les efforts, ils ne les font que dans les gros matches, quand tout est visible. Mais le reste du temps, ils s’en foutent. Qu’est-ce qu’il (Peter Bosz, ndlr) peut faire face à ça ? S’en aller ? Il faut remettre de la rigueur dans tout ça, et ce qui m’inquiète, c’est que Peter Bosz n’est pas le premier entraîneur à être victime de ça dans ce club. Est-ce que c’est devenu la culture du club, d’être là dans les grands matches, et de ne pas faire d’efforts pour le reste ? «