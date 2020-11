Romain Ntamack est la nouvelle star du XV de France. A 21 ans, le jeune toulousain s’est installé au poste d’ouvreur avec des grandes ambitions.

« Oui, oui, j’ai aussi cette impression d’avoir franchi un cap. L’an dernier, pour mon premier Tournoi et mes premiers pas avec le quinze de France (au poste de centre, le 1er février 2019, contre Galles, 19-24), j’étais un peu dans la découverte. Cette fois, j’ai pu l’appréhender plus facilement. J’étais dans de très bonnes dispositions, je savais à quoi m’attendre. J’avais l’expérience de la Coupe en monde en plus. Ça m’a permis de relativiser, d’être plus à l’aise. Sans oublier que j’avais pu enchaîner à l’ouverture en club. J’étais en confiance à ce poste. Il ne me restait plus qu’à enchaîner avec l’équipe de France pour confirmer. Je me suis très bien senti », a indiqué le joueur du XV de France dans L’Equipe.

Avant de poursuivre sur ses domaines de progression : « Dans tous ! Avec le demi de mêlée, nous sommes les garants de la gestion des temps forts et des temps faibles. J’y parviens mieux sur quatre-vingts minutes. Dans la stratégie aussi, je me sens mieux. Dans mes prises d’initiatives en attaque, dans ma défense, dans mon jeu au pied… Mais c’est à l’image de l’équipe qui est en confiance. J’avais envie que ça aille aussi vite. Je voulais goûter à ce niveau-là. Je vis un rêve éveillé et je souhaite que ça continue, même si au fond, je ne réalise pas tout à fait encore. C’est une fierté d’avoir atteint ce niveau si rapidement. Mais le plus dur est d’y rester. »