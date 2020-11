A 36 ans, Thiago Silva est le meilleur exemple pour juger des championnats dans le monde.

Ancien joueur de Porto, du Dinamo Moscou, Fluminense, l’AC Milan et le PSG, le défenseur brésilien, sous contrat avec Chelsea, a comparé les championnats en Europe. « J’ai eu un gros apprentissage en Italie. Selon moi, c’est l’une des meilleurs écoles pour les défenseurs. Après, il y a le championnat français, qui est un peu plus physique et un peu plus fort. Même si le PSG a une forte domination sur ses adversaires, on jouait de manière plus exposée parce qu’il fallait prendre des risques. Quant au championnat anglais, après les deux matches que j’ai joués, ça donne mal à la tête. C’est du jeu aérien à tous les instants, un rythme de jeu très élevé », a-t-il indiqué en conférence de presse.