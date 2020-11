Thiago Motta a pardonné Brandao pour son coup de tête en 2014.

Thiago Motta et Brandao, fin de l’histoire. En 2014, juste après un match PSG – SC Bastia en Ligue 1, le Brésilien lui avait assené un coup de tête. Dans l’émission « Comme jamais » sur RMC Sport, l’ancien joueur du PSG, actuellement à la recherche d’un club en tant qu’entraîneur, a annoncé qu’il avait pardonné Brandao pour cette sortie de route. Le joueur de Bastia avait été suspendu des terrains pendant six mois à la suite de son geste. Brandao avait ensuite écopé d’un mois de prison ferme et d’une amende de 20.000 euros.

« J’aimerais ne pas avoir à gérer une situation comme celle-là avec un joueur de mon équipe. Oui, bien sûr que je lui ai pardonné. Je n’ai de rancœur contre personne aujourd’hui. […] Je lui ai pardonné ainsi qu’à d’autres personnes qui m’ont fait des choses pas correctes. Je n’espère rien des autres mais cela me fait du bien. Bien sûr que j’ai pardonné », a indiqué l’ancien joueur du club de la capitale dans un entretien à RMC Sport. Avant de tacler Brandao sur sa course : « Je pense que sur le 100m, il aurait même gagné contre Bolt (rires). Il a été bon. »