Ailier du LOU rugby, Xavier Mignot est revenu sur la belle victoire du club rhodanien en Champions Cup face à Gloucester ce dimanche. Il félicite l’équipe après ce succès 55 à 10.

« Les conditions climatiques étaient favorables et les planètes alignées. Nous avons bien construit le match. Les petits coups de pied par-dessus les ont fait douter et les ont fait monter moins vite en défense. Et les lancements de jeu ont bien fonctionné. Ce sont des après-midi plaisants. A l’approche de l’hiver, à l’aile, il y a des matches où on voit peu venir le ballon. »

Avant de conclure : « Personnellement, je suis content d’avoir marqué. C’est mon premier triplé. Même en jeune, je n’en avais jamais réalisé un. J’ai pu avoir beaucoup de ballons et faire des passes aussi. Mais c’est une somme d’individualités qui fait le collectif. Les avants ont livré un gros match et nous ont mis dans l’avancée. Nous avons aussi bien su utiliser les turn-overs adverses. » A indiqué mignot en zone mixte après la rencontre.