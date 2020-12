Milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Marco Verratti livre un indice sur son avenir. L’international italien est très heureux en France et envisage de poursuivre l’aventure encore quelques temps.

« Je suis heureux dans ce club et faire neuf ans (il en est à 8, ndlr) dans la même équipe, ça n’arrive pas à beaucoup de joueurs. Mon rêve, c’est de gagner ici à Paris, la Ligue des Champions, et de continuer à gagner le championnat. On pense toujours que c’est facile, mais dans dix ans, les supporters vont se rappeler de cette période », a expliqué le Transalpin sur Téléfoot.