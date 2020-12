L’Olympique Lyonnais s’impose 1-0 face au Paris Saint-Germain dans le match de clôture de cette 14e journée de Ligue 1. L’OL prend la tête du championnat à égalité de points avec Lille.

Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais 0-1 : Pour la première fois depuis 2007, le club rhodanien a battu le Paris Saint-Germain au Parc des Princes (1-0), dimanche soir, en épilogue de la 14e journée de Ligue 1. Les Gones auront profité d’une passe en retrait manquée de Presnel Kimpembe et d’un ballon récupéré par Karl Toko-Ekambi, venu servir Tino Kadewere. Trouvé dans la profondeur, l’attaquant zimbabwéen trompe Keylor Navas du droit (35e).

Un PSG malchanceux et qui a loupé son match comme en témoigne cette stat, seulement 2 frappes cadrées au cours des 90 minutes de jeu. Le club de la capitale a en plus perdu sa star Neymar sur blessure et sorti sur civière. Mauvaise soirée pour le PSG qui se retrouve troisième du championnat avec 28 points, un point derrière Lille et Lyon qui dominent avec 29 unités.