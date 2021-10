Pau, en mal de confiance, a retrouvé le goût de la victoire aux dépens d’un Stade Français indiscipliné (18-9), à l’issue d’un match peu plaisant, samedi, comptant pour la 9e journée de Top 14.

Double fin de série au Hameau. La Section restait sur trois revers de rang, Paris sur trois victoires d’affilée mais le temps humide du Béarn ne favorisant pas le spectacle a profité à des locaux qui en voulaient sûrement un peu plus que ceux de Gonzalo Quesada, qui repartent sans rien. L’indiscipline visiteuse a fait son oeuvre dans le dernier quart d’heure alors que les deux équipes étaient au coude à coude (9-9). Un plaquage dangereux sanctionné de Tolu Latu sur Antoine Hastoy (67) a changé l’équilibre

numérique du match (14 contre 15) et lancé les Palois vers une victoire poussive mais essentielle. Ces derniers ont bâti leur succès sur la rudesse de leur mêlée, une conquête légèrement supérieure, et l’excellent jeu au pied de leur buteur Zach

Henry, auteur de six pénalités. En ce qui concerne le jeu, on s’est ennuyé avec des conditions climatiques qui n’ont pas permis le moindre développement, à l’image de ses « scories » et des multiples mauvais choix. Les soldats roses n’ont pas été en reste niveau

imprécisions techniques dans un premier acte en faveur des locaux (9-6). Le bras de fer s’est poursuivi à la reprise, marqué par la belle rentrée de Hastoy, avant que Paris ne finisse par craquer sur indiscipline. Sans trembler, Henry a parachevé son récital face aux perches et privé le club parisien du bonus défensif.

