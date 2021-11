Antoine Miquel et Arthur Bonneval qui arrivent en fin de contrat dans la ville rose n’ont toujours pas prolongé leur contrat. Selon les informations de Midi Olympique, ils seraient très courtisés par les clubs du Top 14.

Toulouse ne pourra pas garder tout le monde. Antoine Miquel et Arthur Bonneval pourraient bien faire les frais de l’effectif pléthorique du Stade Toulousain. Les deux joueurs bien qu’irréprochables lorsqu’ils sont sur le terrain, et notamment lors de la période des doublons, ne sont pas des titulaires avec le club Rouge et Noir. L’ancien agenais subit une énorme concurrence au sein de la troisième ligne avec des joueurs internationaux (François Cros, Anthony Jelonch, Selevasio Tolofua et Rynhardt Elstadt) ou encore d’Alban Placines qui est capitaine dans cette période de doublons. Arthur Bonneval subit lui une concurrence moins important à l’aile mais ses nombreuses blessures refroidissent les dirigeants toulousains.

Selon les informations de Midi Olympique, le LOU est intéressé par Antoine Miquel et ce dernier serait tenté par le projet lyonnais qui lui offrirait surement une meilleure place dans la rotation. Toujours selon le Midol, le président Didier Lacroix et le manager Ugo Mola ne se seraient pas encore vraiment positionnés dans le dossier de l’ailier de 26 ans. Mais l’enfant de la maison Rouge et Noir aurait quelques touches dans les clubs du championnat français. Il serait courtisé par l’Union Bordeaux-Bègles, qui pourrait perdre Ben Lam à l’issue de la saison, et du Stade Français.