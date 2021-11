A la veille de recevoir le FC Nantes (samedi 17h) pour le compte de la quatorzième journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino, entraineur du Paris Saint-Germain dispose de son groupe quasiment au complet. Neymar, blessé en sélection était présent tout comme Sergio Ramos, Lionel Messi ou encore Marco Verratti.

Avant une semaine chargée avec Nantes (samedi 17h) en Ligue 1 puis Manchester City (mercredi 21h) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est pratiquement au complet. En effet, ce vendredi lors de l’entraînement collectif ouvert au public pendant 15 minutes, on a aperçu Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. Marquinhos, capitaine de cette équipe, a démarré l’entraînement par une séance en salle. Il a rejoint le terrain du centre Ooredoo au bout de 20 minutes.

Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Julian Draxler et Rafinha n’ont pas non plus participé à la séance. Du côté des gardiens, Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma étaient absents lors des 15 minutes ouvertes à la presse. Sergio Rico était seul, avec les jeunes Denis Franchi et Lucas Lavallée.

Mauricio Pochettino sera en conférence de presse à partir de 14h et devrait donner des indications sur les joueurs disponible pour la rencontre face au FC Nantes samedi à 17h.